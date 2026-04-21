PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfall mit flüchtiger Radfahrerin - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, kam es gegen 09:30 Uhr auf der Hauptstraße in Esterwegen zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau befuhr mit ihrem schwarzen Mazda die Hauptstraße in Richtung Bockhorst. Auf Höhe der Hausnummer 38 überquerte eine bislang unbekannte Radfahrerin die Fahrbahn von links nach rechts und kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Mazda. Anschließend entfernte sich die Radfahrerin von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren