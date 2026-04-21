Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfall mit flüchtiger Radfahrerin - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, kam es gegen 09:30 Uhr auf der Hauptstraße in Esterwegen zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau befuhr mit ihrem schwarzen Mazda die Hauptstraße in Richtung Bockhorst. Auf Höhe der Hausnummer 38 überquerte eine bislang unbekannte Radfahrerin die Fahrbahn von links nach rechts und kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Mazda. Anschließend entfernte sich die Radfahrerin von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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