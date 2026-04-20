PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Stolpersteine beschädigt

POL-EL: Werlte - Stolpersteine beschädigt
  • Bild-Infos
  • Download

Werlte (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die bereits etwas länger zurückliegt, werden nun mögliche Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat oder zu den Tätern bei der Polizei zu melden. Bereits am 19.März wurden mehrere Beschädigungen an den Stolpersteinen vor der Volksbankfiliale in der Hauptstraße festgestellt. Nach Auswertung der Spuren kann festgestellt werden, dass offensichtlich mit einem unbekannten Werkzeug die Gravierungen aller Steine vor Ort mutwillig zerkratzt wurden. An einem Stein wurde zudem die Messingummantelung teilweise beschädigt und entfernt. Bei Stolpersteinen handelt es sich um kleine in den Boden eingelassene Gedenktafeln / Gedenksteine, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Mögliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0591-870. /hue

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 07:56

    POL-EL: Freren - Verkehrsunfallflucht - Kind leicht verletzt

    Freren (ots) - Am Samstagnachmittag, den 18.04.2026, kam es gegen 16:30 Uhr im Bereich der Ostwier Straße / Hainbuchenweg in Freren zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer silbernen Limousine die Ostwier Straße in Richtung Lünsfelder Straße. ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 07:44

    POL-EL: Börger - Motorradunfall auf Motocross-Strecke - Fahrerin schwer verletzt

    Börger (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 19.04.2026, kam es gegen 14:15 Uhr im Bereich des Motodroms am Herbergsweg in Börger zu einem Unfall im Rahmen eines freien Trainings. Eine 23-jährige Fahrerin verunfallte aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Motocross-Motorrad auf der Strecke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde nach der ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 07:43

    POL-EL: Twist - Brand in Carport - Feuerwehr im Einsatz

    Twist (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 19.04.2026, kam es gegen 16:44 Uhr in der Straße "An der Wieke" in Twist zu einem Brand in einem Carport. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein hölzernes Carport in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung sowie offenes Feuer im hinteren Bereich festgestellt. Durch das Feuer wurden Teile der Holzkonstruktion sowie die Verkleidung aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren