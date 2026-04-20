Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Stolpersteine beschädigt

Bild-Infos

Download

Werlte (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die bereits etwas länger zurückliegt, werden nun mögliche Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat oder zu den Tätern bei der Polizei zu melden. Bereits am 19.März wurden mehrere Beschädigungen an den Stolpersteinen vor der Volksbankfiliale in der Hauptstraße festgestellt. Nach Auswertung der Spuren kann festgestellt werden, dass offensichtlich mit einem unbekannten Werkzeug die Gravierungen aller Steine vor Ort mutwillig zerkratzt wurden. An einem Stein wurde zudem die Messingummantelung teilweise beschädigt und entfernt. Bei Stolpersteinen handelt es sich um kleine in den Boden eingelassene Gedenktafeln / Gedenksteine, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Mögliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0591-870. /hue

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell