Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Motorradunfall auf Motocross-Strecke - Fahrerin schwer verletzt

Börger (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 19.04.2026, kam es gegen 14:15 Uhr im Bereich des Motodroms am Herbergsweg in Börger zu einem Unfall im Rahmen eines freien Trainings.

Eine 23-jährige Fahrerin verunfallte aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Motocross-Motorrad auf der Strecke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Frau wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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