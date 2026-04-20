Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Börger - Motorradunfall auf Motocross-Strecke - Fahrerin schwer verletzt
Börger (ots)
Am Sonntagnachmittag, den 19.04.2026, kam es gegen 14:15 Uhr im Bereich des Motodroms am Herbergsweg in Börger zu einem Unfall im Rahmen eines freien Trainings.
Eine 23-jährige Fahrerin verunfallte aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Motocross-Motorrad auf der Strecke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Die Frau wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
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