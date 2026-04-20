Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Brand in Carport - Feuerwehr im Einsatz

Twist (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 19.04.2026, kam es gegen 16:44 Uhr in der Straße "An der Wieke" in Twist zu einem Brand in einem Carport. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein hölzernes Carport in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung sowie offenes Feuer im hinteren Bereich festgestellt.

Durch das Feuer wurden Teile der Holzkonstruktion sowie die Verkleidung aus PVC-Wellplatten beschädigt. Zudem wurde eine Seitenwand in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehren aus Twist und Schöninghsdorf waren vor Ort und konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

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