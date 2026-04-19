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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Autofahrer mit über 3,6 Promille unterwegs

Twist (ots)

Am Samstagnachmittag, den 18.04.2026, ist es gegen 15:40 Uhr auf der Straße "An der Wieke" in Twist zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Eine 37-jährige Zeugin war auf einen 60-jährigen Fahrer eines sogenannten Microcars (45 km/h-Fahrzeug) aufmerksam geworden, da dieser in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war. Aufgrund der unsicheren Fahrweise sprach sie den Mann an, bewegte ihn zum Anhalten und verständigte die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,60 Promille.

Zudem war der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Für das geführte Fahrzeug wäre mindestens eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich, der 60-Jährige verfügte jedoch lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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