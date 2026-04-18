Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Einbruch in Maschinenhalle - hochwertige Technik entwendet

Schapen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 00:00 Uhr, und 04:10 Uhr, kam es im Koppelweg in Schapen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Maschinenhalle. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige landwirtschaftliche Geräte, darunter zwei GPS-Empfänger sowie zwei Bildschirme der Marke John Deere.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Eine detaillierte Schadensaufstellung steht noch aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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