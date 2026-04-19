Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte - Schwelbrand nach Probefahrt - Feuerwehr im Einsatz

Spahnharrenstätte (ots)

Am Samstagnachmittag, den 18.04.2026, kam es zwischen 17:05 Uhr und 17:25 Uhr in Spahnharrenstätte zu einem Fahrzeugbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mercedes 300 SL-24 nach längerer Standzeit erstmals wieder bewegt worden. Im Anschluss an eine Probefahrt kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand im Bereich zwischen Motorraum und Armaturenbrett.

Der 47-Jährige bemerkte die Rauchentwicklung und versuchte zunächst, den Brand eigenständig zu löschen. Dies gelang jedoch nicht. Die alarmierte Feuerwehr Spahnharrenstätte war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort und konnte den Schwelbrand zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

Der Motorraum des Fahrzeugs wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, zudem wurde der Innenraum stark verraucht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Als mögliche Ursache wird ein technischer Defekt angenommen.

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