Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Verkehrsunfallflucht - Kind leicht verletzt

Freren (ots)

Am Samstagnachmittag, den 18.04.2026, kam es gegen 16:30 Uhr im Bereich der Ostwier Straße / Hainbuchenweg in Freren zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kind leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer silbernen Limousine die Ostwier Straße in Richtung Lünsfelder Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein achtjähriger Junge, die Fahrbahn mit seinem Tretroller zu queren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht am Arm. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Nach dem Unfall hielt der Fahrzeugführer zunächst an. Dennoch entfernte er sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien anzugeben.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine silberne Limousine gehandelt haben, die mit einem älteren Mann und einer Frau besetzt gewesen sein soll.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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