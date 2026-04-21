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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Messingen (ots)

Gestern kam es in der Zeit zwischen 08:10 Uhr und 09:40 Uhr in der Straße "Auf der Horst" in Messingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt ins Haus und durchsuchte mehrere Schränke. Dabei entwendete der Täter Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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