Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Otterstedt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden am Montag, gegen 11.15 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 informiert. Ein 73-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Otterstedt und beabsichtigte auf die Bundesstraße 4 zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Fahrzeugführerin, welche vorfahrtsberechtigt war und die Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Bundesstraße musste für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden.

