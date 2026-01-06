Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Baum kollidiert - Beifahrer verletzt
Ichstedt (ots)
Am Montagabend, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Autofahrer einen Feldweg zwischen Hackpfüffel und Ichstedt, als er bei Straßenglätte von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge kollidierte das Auto frontal mit einem Baum. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge waren die drei Insassen im Pkw nicht angeschnallt.
