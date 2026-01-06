LPI-NDH: Mit Baum kollidiert - Beifahrer verletzt

Nordhausen (ots) - Wie am Montag bekannt wurde, verschafften sich bislang unbekannte Täter am Van-der-Foehr-Damm gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen. Auch in ein auf dem Grundstück befindliches Gartenhäuschen drangen der oder die Täter ein und nahmen dort eine Kettensäge an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute im Wert von etwa 100 Euro vom Tatort. Außerdem entstand ein ...

