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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Lkw im Grünstreifen

Bad Schwalbach (ots)

1.Lkw im Grünstreifen,

Heidenrod, Zorn, Landstraße 3031, Donnerstag, 09.04.2026, 06:45 Uhr

(lr) Am Donnerstagmorgen geriet ein Lkw in den Grünstreifen auf der Landstraße 3031 im Heidenroder Stadtteil Zorn. Der 66-jährige Fahrer befuhr gegen 06:45 Uhr die L3031 in Richtung Bundesstraße 260 und gelangte aus bislang unbekannten Gründen rechts auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Als Folge geriet der Fahrer in einen Graben, wodurch der Lkw umkippte. Dabei verletzte sich der 66-Jährige leicht am Kopf. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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