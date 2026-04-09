PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermehrte Diebstähle von Werkzeug +++ Treibstoff entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1.Vermehrte Diebstähle von Werkzeug,

Oestrich-Winkel, Rüdesheim, Freitag, 03.04.2026 bis Mittwoch, 08.04.2026

(lr) In der letzten Woche kam es im Rheingau vermehrt zu Diebstählen von Werkzeug aus Fahrzeugen.

Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag und Mittwoch in Oestrich in der Europaallee. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür eines Renault Masters entwendeten diverse Werkzeuge und flüchteten.

Zudem wurde zwischen Sonntagmorgen und Mittwochmorgen in Winkel im Rheinweg die Heckscheibe eines Peugeots eingeschlagen, um so an die dort gelagerten Werkzeuge zu gelangen und im Anschluss zu flüchten.

Ebenso wurde in Rüdesheim in der Nacht zum Mittwoch in der Rheinstraße ein Pkw vom Typ Movano auf unbekannte Art und Weise gewaltsam geöffnet, um an Werkzeuge zu gelangen und mit diesem im Gepäck zu flüchten.

Die Polizeistation in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06722) 9112-0 entgegen.

2.Treibstoff entwendet,

Rüdesheim, Kastanienallee, Donnerstag, 02.04.2026, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 08.04.2026, 09:00 Uhr

(lr) Zwischen Donnerstag, 02.04.2026, und Mittwoch, 08.04.2026, wurde von einer Walze auf einer Baustelle in Rüdesheim Treibstoff entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekannt Art und Weise Zugang zu der Baustelle in der Kastanienallee. Anschließend beschädigten sie das Schloss der Motorabdeckung und ein Gitter, um an den Tankdeckel zu gelangen. Daraufhin zapften sie sich circa 100 Liter Diesel ab und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Bei dem gewaltvollen Öffnen der Walze entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizeistation in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06722) 9112-0 entgegen.

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