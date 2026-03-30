Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Bargeld aus Verkaufsraum einer Tankstelle entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (26. März 2026), 22:00 Uhr und Freitag (27. März 2026), 05:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür eines Verkaufsraums an der Ostermayerstraße in Emmerich. Aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle entwendeten die Täter einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

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