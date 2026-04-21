Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht in der Gutenbergstraße - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Freitag, den 17.04.2026, 00:15 Uhr, und Sonntag, den 18.04.2026, 15:45 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim rückwärts Ausparken einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten grauen BMW 316ti. Dabei entstanden Dellen und Kratzer an der Fahrzeugfront sowie an der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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