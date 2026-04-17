Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Plochingen

über 20 Personen aus den Gebäuden evakuiert.

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Esslingen (ots)

Am Freitag um kurz nach 12 Uhr wurde die Feuerwehr Plochingen zu einem Brand 3 in einem Mehrfamilienhaus direkt neben der Feuerwache alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erfolgte durch das erste ausgerückte Fahrzeug eine Erhöhung des Alarmstichwortes. Das Brandobjekt besteht aus zwei 5 bzw. 6- geschossige Häuser mit Dachstuhl. Diese waren unmittelbar von dem Brandereignis betroffen. Das Feuer in den oberen Stockwerken konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, hinterließ aber einen hohen Schaden. Insgesamt fünf Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht werden. Zwei Personen mussten in ärztliche Behandlung. Eine wurde durch den Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus befördert. Aufgrund der Bebauung wurde eine zweite. Drehleiter angefordert. Die Feuerwehren aus Plochingen, Deizisau, Esslingen und Reichenbach waren mit über 80 Feuerwehrangehörigen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 15 Einsatzkräften und einem leitenden Notarzt vor Ort. Die DRK-Bereitschaft war mit 20 Personen zur Betreuung der Einsatzkräfte und der über 20 evakuierten Personen aus den beiden Gebäuden vor Ort.

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