Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Paketfahrer übersieht Radfahrerin in Kührstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Kührstedt. Am Montag den 11.05.2026 kam es um kurz nach 20:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 35-jährigen Paketboten und einer Radfahrerin. Der Paketbote parkte sein Auslieferungsfahrzeug in der Dorfstraße in Kührstedt auf dem Grünstreifen und stieg aus seinem Fahrzeug aus, um eine Lieferung zuzustellen. Er übersah hierbei eine 71-jährige Geestländerin, die den Geh-/Radweg mit ihrem Pedelec rechtsseitig befuhr und kollidierte mit dieser. In der Folge stürzte Sie und verletzte sich schwer. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.

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