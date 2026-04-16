Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtiger flüchtet nach Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmorgen (15. April) kam es im Bereich Alte Marktstraße / Friedhofstraße in Sankt Augustin-Niederpleis zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw.

Gegen 08:05 Uhr beobachtete eine Zeugin einen bislang unbekannten Mann, der mit einem Fahrrad auffällig zwischen mehreren abgestellten Fahrzeugen umherfuhr. Schließlich hielt der Tatverdächtige an einem geparkten Pkw an, beschädigte mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe, wodurch diese zu Bruch ging und entwendete aus dem Fahrzeuginneren eine braune Handtasche. In der Handtasche befand sich ein Portemonnaie mit einer geringen Bargeldsumme. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Alte Marktstraße. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen.

Der Unbekannte kann von der Zeugin wie folgt beschrieben werden:

- schlanke Statur - schwarze Mütze - dunkle Oberbekleidung - grüner Rucksack - dunkles Fahrrad

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

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