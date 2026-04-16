Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Einkauf Portemonnaie geklaut

Hennef (ots)

In Hennef wurde am Mittwoch (15. April) ein 61 Jahre alter Mann Opfer eines Taschendiebstahls. Der Hennefer gab Polizisten gegenüber an, gegen 14:30 Uhr an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes am Adenauerplatz seine Einkäufe bezahlt zu haben. Anschließend habe er seine Geldbörse in der Gesäßtasche seiner Hose verstaut. Beim Verlassen des Kassenbereichs sei er von einem Fremden angerempelt worden. Kurz darauf habe der 61-Jährige das Fehlen seines Portemonnaies bemerkt. Es wird von einem Taschendiebstahl ausgegangen. Mit der Geldbörse verschwanden ein dreistelliger Bargeldbetrag, Ausweispapiere, Kredit- und Debitkarten. Den Tatverdächtigen konnte der Bestohlene wie folgt beschreiben: Etwa 40 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, schmale Statur, etwa 1,65 m groß, dunkler Teint. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Die Polizei gibt folgende Präventionstipps: Rechnen Sie damit, dass Diebe sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Tragen Sie Wertsachen und Dokumente verteilt am Körper in verschlossenen Innentaschen und führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie benötigen. Notieren Sie niemals die PIN-Codes Ihrer Debit- oder Kreditkarten, sondern lernen Sie diese auswendig. Sollten Sie dennoch Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei. (Uhl) #AugenAufTascheZu

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