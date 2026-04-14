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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Personen durch Auffahrunfall verletzt

Eitorf (ots)

Am Montagmittag (13. April) kam es im Einmündungsbereich Schmelztalstraße / Bouraueler Straße in Eitorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 60-jähriger Eitorfer mit seinem Mercedes auf der Schmelztalstraße aus Richtung Ruppichteroth kommend in Fahrtrichtung Eitorf. Im Einmündungsbereich musste er aufgrund eines vor ihm befindlichen Fahrzeugs anhalten. Ein nachfolgender 61-jähriger Windecker, der mit seinem BMW unterwegs war, fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den Mercedes auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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