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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zehn Fälle von Kennzeichendiebstahl in Troisdorf, Sankt Augustin und Siegburg

Sankt Augustin/Siegburg/Troisdorf (ots)

Zwischen Samstag (11. April) und Montag (13. April) kam es in Troisdorf, Sankt Augustin und Siegburg zu insgesamt zehn Fällen von Kennzeichendiebstahl. Der oder die Täter schlugen im Troisdorfer Ortsteil Spich gleich achtmal zu. Die betroffenen Autos waren in der Friedrichstraße und der Silbergasse abgestellt. In Sankt Augustin wurden die Kennzeichen eines Pkw im Hirschbergweg gestohlen. In Siegburg wurden die Kennzeichen eines Fahrzeugs gestohlen, was an der Zeithstraße geparkt war. Alle Diebstähle wurden am Montag entdeckt. Ob die Taten in Sankt Augustin und Siegburg mit der Serie in Troisdorf zusammenhängen, ist Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Wer im Bereich der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tat, Tätern oder zum Verbleib der Kennzeichen machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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