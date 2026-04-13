Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Container auf Baustelle aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Zwischen Freitag (10. April), 15:30 Uhr, und Samstag (11. April), 12:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Ladestraße in Sankt Augustin-Menden zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten dabei mehrere Kartons mit Kupferteilen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter vermutlich in der Nacht Zutritt zu dem umzäunten Baustellengelände, indem sie das durch ein Schloss gesicherte Eingangstor aufbrachen. Im Anschluss wurde ein Container auf dem Gelände gewaltsam geöffnet. Aus dem Container entwendeten die Täter mehrere Kartons mit Kupferteilen. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

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