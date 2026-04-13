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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs

Windeck (ots)

Am Freitagabend (10. April) haben Polizeibeamte der Wache Eitorf in Windeck einen Autofahrer gestoppt, der unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen 22:00 Uhr befuhren die Einsatzkräfte die Rathausstraße, als ihnen ein Nissan entgegenkam. Der Fahrzeugführer fiel den Beamten auf, nachdem er beim Erblicken des Streifenwagens sein Abblendlicht ausgeschaltet hatte. Die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug und beabsichtigten, den Fahrer zu kontrollieren. Trotz gegebener Anhaltesignale setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort. Dabei geriet er teilweise in den Gegenverkehr, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Kurze Zeit später hielt der Fahrer jedoch an.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Mann aus Windeck einen Wert von rund 0,8 Promille. Zudem räumte der Fahrzeugführer ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen.

Gegen den 46-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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