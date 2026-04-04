Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto in der Bahnhofstraße zerkratzt

Pirmasens (ots)

Ein schwarzer Mercedes-Benz mit Pirmasenser Kennzeichen wurde am Freitagmittag mutwillig beschädigt. Der Mercedes war in Höhe der Hausnummer elf in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr geparkt. Bei der Tat wurden beide Türen auf der Beifahrerseite zerkratzt. Die Sachschadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |eml

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