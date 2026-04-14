Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kupferdiebstahl

Kabel von Baustelle gestohlen

Troisdorf (ots)

Zwischen Freitag (10. April) und Montag (13. April) wurden von einer Baustelle in Troisdorf Kupferkabel gestohlen. Der Leiter der Baustelle im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte entdeckte den Diebstahl am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr und verständigte die Polizei. Den Beamten gegenüber gab der Mann an, die Baustelle an der Straße "Am Bahnhof" am Freitag gegen 17:00 Uhr verlassen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. In der Zwischenzeit gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige auf das Gelände und entwendeten knapp 50 Erdungskabel; dabei handelt es sich um mit Kunststoff ummantelte Kupferkabel. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.600 Euro geschätzt. Die Polizei in Troisdorf bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

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