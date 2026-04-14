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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 5.300 Euro an Betrüger verloren

Niederkassel (ots)

Ein 43 Jahre alter Niederkasseler ist am Montag (13. April) Opfer eines Betrugs geworden. Der Mann erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei und schilderte, dass er am Morgen gegen 10:00 Uhr eine E-Mail erhalten habe. Absender war angeblich ein von dem Niederkasseler genutztes Bezahlsystem. In der Nachricht wurde er dazu aufgefordert, seine Identität zu verifizieren, um die Dienstleistung weiter nutzen zu können. Hierzu klickte er auf einen Link und gab im Anschluss seine Anmeldedaten ein. Kurz darauf erhielt der 43-Jährige von dem tatsächlichen Zahlungsanbieter Nachrichten über insgesamt vier Zahlungen im Gesamtwert von über 5.300 Euro. Erst jetzt erkannte der Mann den Betrug und erstattete umgehend Anzeige. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Phishing-E-Mails: Seien Sie stets misstrauisch und klicken Sie nicht auf Links, die Ihnen zugesendet werden, wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sind, dass der Absender vertrauenswürdig ist. Geben Sie nach Aufforderung nirgendwo Ihre Anmeldedaten ein. Löschen Sie verdächtige E-Mails. Ändern Sie im Verdachtsfall Ihr Passwort. Melden Sie unbefugte Zahlungen umgehend. Fordern Sie bei Ihrer Bank eine Rückbuchung unberechtigter Lastschriften und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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