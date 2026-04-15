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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Dienstagmittag (14. April) kam es im Kreuzungsbereich Wippenhohner Straße / Bonner Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 13:30 Uhr war der Hennefer mit seiner Honda auf der Wippenhohner Straße aus Richtung Bröltalstraße kommend in Richtung Bonner Straße unterwegs. Er beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu passieren. Gleichzeitig fuhr eine 40-jährige Henneferin mit ihrem Opel auf der Wippenhohner Straße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Bonner Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen, wodurch dieser zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die 40-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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