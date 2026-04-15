Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt

Windeck (ots)

Am 16. März verwüsteten zunächst unbekannte Tatverdächtige in Windeck-Rosbach ein leerstehendes Krankenhaus. Dazu wurde eine Scheibe des Gebäudes eingeworfen, um in das Innere zu gelangen. Hier entleerten die Einbrecher mehrere Feuerlöscher und zerwarfen Glasflaschen. Wir berichteten zu dem Sachverhalt und baten um Hinweise zu den Tatverdächtigen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6238232. Nun meldete sich eine Frau im Beisein ihres 16 Jahre alten Stiefsohns bei der Polizei. Die Frau sagte den Beamten, dass ihr Ziehsohn und dessen 15-jähriger Freund die Gesuchten seien. Sie hatte auf dem Smartphone des 16-Jährigen entsprechende Videos gefunden, auf der die Tat zu sehen ist. Offenbar hatten sich die Jugendlichen bei der Tat gefilmt. Das Strafverfahren richtet sich nun gegen die beiden jungen Windecker, die sich wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung verantworten müssen. (Uhl)

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