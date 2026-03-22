Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Brennende Mülltonnen

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 22.03.2026 kam es im Stadtgebiet von Zweibrücken zu mehreren Vorfällen, bei denen ein möglicher Tatzusammenhang besteht. In den frühen Morgenstunden des 22.03.2026, zwischen 00:05 Uhr und 00:15 Uhr, wurde die Polizei über mehrere fehlende Gullydeckel in der Verlängerung der Kohlenhofstraße informiert. Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass insgesamt vier Kanalabdeckungen entfernt worden waren. Dadurch entstanden mehrere, tiefe offene Schächte, die eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellten. Die entfernten Gullydeckel konnten im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Es wird vermutet, dass diese in Richtung des angrenzenden Schwarzbachs verbracht wurden. Dort wurden außerdem zwei Warnbaken entdeckt, deren Herkunft derzeit ungeklärt ist. Zusätzlich wurde ein am Zaun befestigter Mülleimer vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Mitarbeiter des zuständigen Umwelt- und Servicebetriebs übernahmen die Absicherung der Gefahrenstellen und deckten die Schächte provisorisch ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Gegen 00:35 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet. Auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Grundschule in der Ernstweilertalstraße brannte eine Mülltonne. Das Feuer konnte zunächst durch eingesetzte Kräfte eingedämmt werden, musste jedoch durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten wird derzeit geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden. |pizw

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