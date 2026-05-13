Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Motorbootes inkl. Trailer in Hagen-Wulsbüttel - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hagen/Wulsbüttel. In der Zeit von Dezember 2025 bis zum vergangenen Montag (11.05.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter ein Motorboot (so genanntes Kajütboot) inkl. Trailer von einem Firmengelände an der Straße Hinter der Loge. Der Trailer war hierbei mit einem Deichselschloss gesichert.

Auch wenn der Tatzeitraum sehr lange ist bitten wir Zeugen sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. Vielleicht sind Personen bei einem möglichen Kauf oder Verkauf dieses Bootes Unstimmigkeiten aufgefallen.

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