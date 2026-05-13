Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbelehrbar unter Alkoholeinfluss in Hemmoor unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Dienstag (12.05.2026) gegen 19:45 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Hemmoor einen jungen Fahrer aus der Samtgemeinde Börde-Lamstedt mit seinem Pkw auf der B 495 -Lamstedter Straße- in Hemmoor. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 25-jährigen fest. Bei einem Alkoholvortest erreichte der Fahrer einen Wert von knapp unter 1 Promille. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest an einem geeichten Gerät durch und untersagten die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung.

Gegen 22:45 Uhr erkannten die Beamten den Mann wieder als er gerade im Bahnhofsweg in Hemmoor wiederum als Führer eines Pkw an ihnen vorbeifuhr. Auch dieses Mal hielt die Beamten den Mann an und kontrollierten seine Fahrtüchtigkeit. Auch in diesem Fall fiel den Polizisten der Alkoholgeruch in der Atemluft auf. In dem nun folgenden Test erreichte der 25-jährige einen Wert von knapp über 1 Promille. Seit der letzten Kontrolle habe der junge Fahrer noch einige Flaschen Bier zu sich genommen, wusste der Fahrer gegenüber den Beamten zu berichten. Auch dieses Mal wurde die Atemalkoholkonzentration an einem geeichten Gerät überprüft. Er muss nun mit zwei Verfahren rechnen, die Bußgelder liegen dafür im vierstelligen Eurobereich. Ebenso werden entsprechende Fahrverbote folgen.

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