Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnhaus in Altenbruch - Fahrräder im Nahbereich aufgefunden - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenbruch. Am Sonntag (10.05.2026) kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Bingen in Altenbruch. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand ein E-Bike.

Im unmittelbaren Nahbereich konnten am Folgetag durch einen Zeugen zwei Fahrräder aufgefunden werden. Möglicherweise sind die Täter mit diesen Fahrrädern zuvor unterwegs gewesen. Des Weiteren stehen die Eigentümer der Fahrräder bisher nicht fest.

Wir bitten daher weitere Zeugen sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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