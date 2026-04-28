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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026.

Landkreis Vechelde (ots)

Täterschaft erbeutete geparktes Wohnmobil.

Vechelde, Wedtlenstedt, Schleusenstraße, 27.04.2026, 19:30 Uhr-28.04.2026, 11:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete das auf einem Parkstreifen abgestellte Knaus Wohnmobil und verursachte hierdurch einen Schaden von ca. 40.000 Euro.

Die Polizei kann zum gegenwärtigen Ermittlungsstand keine Angaben zum Tatablauf machen. Hinweisgebenden, denen im Tatzeitraum auffällige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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