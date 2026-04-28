Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026. Coffee with a Cop.

Salzgitter (ots)

Coffee with a Cop: Polizei lädt zum offenen Austausch bei einer Tasse Kaffee ein.

Mit dem Format "Coffee with a Cop" möchte die Polizei Salzgitter den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern stärken. In entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee haben Interessierte die Möglichkeit, mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und ihre Anliegen zu schildern.

Im Mittelpunkt steht der persönliche Austausch: Was bewegt die Menschen in ihrem Alltag? Welche Sorgen oder Unsicherheiten gibt es im Wohnumfeld? Wo kann die Polizei unterstützen oder beraten?

Die Polizei möchte zuhören, informieren und gemeinsam Lösungen finden. Ziel ist es, ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu haben und das Vertrauen in die polizeiliche Arbeit weiter zu stärken.

Das Angebot richtet sich an alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kommen Sie einfach vorbei, trinken Sie mit uns einen Kaffee und sprechen Sie mit uns über das, was Sie beschäftigt.

Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 29. April 2026

08:00 - 10:30 Uhr - Netto Marken-Discount, Dr.-Wilhelm-Höck-Ring 1 - 3, 38239 Salzgitter-Thiede

10:30 - 13:00 Uhr - Aldi Nord, Schäferwiese 8A, 38239 Salzgitter-Thiede

Samstag, 2. Mai 2026

Zeit: 9:00 bis 11:00 Uhr, Marktplatz Salzgitter-Bad

Die Polizei freut sich auf viele persönliche Gespräche und einen offenen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.

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