Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.04.2026

Wolfenbüttel (ots)

Remlingen, Feldstück außerhalb der Ortschaft, 27.04.2026 ab 23:00 Uhr

Brand von Strohballen

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten etwa 30 Rundballen auf einem Feld in der Nähe von Remlingen in Brand. Die Strohballen wurden durch den Brand vollständig zerstört.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung konnte bisher nicht ausgeschlossen werden.

Die Schadenshöhe wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933 0 zu melden

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