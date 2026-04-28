POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.04.2026
Wolfenbüttel (ots)
Remlingen, Hauptstraße, zwischen dem 20.04.2026 und dem 27.04.2026
Aufbruch eines Fahrzeugs
In dem oben genannten Zeitraum kam es zum Aufbruch eines PKW. Durch die unbekannte Täterschaft wurde auf das Schloss der Heckklappe eingewirkt, um sich Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Es konnte diverses Werkzeug erlangt werden. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt.
Bisher konnten keine Täterhinweise ermittelt werden.
Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933 0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
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