Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.04.2026

Wolfenbüttel (ots)

Unfall mit E-Scooter und anschließender Unfallflucht

Wolfenbüttel, Stadtmarkt, 26.04.2026 gegen 17:00 Uhr

Zur genannten Zeit befuhr ein 45-Jähriger mit einem E-Lastenfahrrad die Durchfahrt vom Stadtmarkt in Richtung Kornmarkt. Das Fahrrad habe er gemeinsam mit seinem fünfjährigen Sohn genutzt. Auf Höhe der Gebäudeecke am Kornmarkt sei ein E-Scooter nach rechts in die Durchfahrt eingebogen. Dieser habe nicht rechtzeitig reagieren können und sei in das Lastenfahrrad gefahren. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden an dem Fahrrad, zum Sturz kam es nicht.

Der E-Scooter sei durch zwei männliche Personen gemeinsam genutzt worden. Nach dem Zusammenstoß sei eine Person von dem E-Scooter abgesprungen. Die Verursacher flüchteten vom Unfallort.

Die beiden Personen wurden zwischen 16 und 17 Jahre alt geschätzt. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und hätten schwarzes, volles Harr gehabt. Eine genaue Beschreibung der Personen war nicht möglich.

Der E-Scooter habe sich aufgrund der auffällig großen Federung von den üblich genutzten E-Scootern unterschieden. Weitere Hinweise konnten nicht gegeben werden.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Vorfall von Passanten gesehen wurde. Hinweisgebende werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331-933 0 in Verbindung zu setzen

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