Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.04.2026

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung

Wolfenbüttel, Dr. Heinrich-Jasper-Straße, 24.04.2026, gegen 01:00 Uhr

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass sich zur Tatzeit ein 34-jähriger und ein 33-jähriger Mann am Tatort aufhielten. Auf der Fahrbahn näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein PKW, der mit zwei Männern im Alter von 21 und 32 Jahren besetzt war. Zwischen den vier Männern kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt die Ursache der Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung verließen die Fahrzeuginsassen den Pkw und trafen auf die beiden anderen Männer. Im Verlaufe der Diskussion sollen die beiden Insassen des Pkw mit einem Messer bedroht worden sein. Daraufhin wurde von den Insassen des Pkw Reizgas gegenüber den Bedrohern eingesetzt.

Durch den 34-Jährigen und den 33-Jährigen wurden im Anschluss mit den Messern auf das Fahrzeug eingewirkt. Hierdurch entstanden Schäden am Fahrzeug. Im Anschluss flohen sie vom Tatort. Die Polizei fahndete nach den Verursachern und konnte diese nach kurzer Zeit antreffen und zur Dienststelle verbringen. Bei dem 34-jährigen sowie dem 33-jährigen konnte eine starke Alkoholbeeinflussung nachgewiesen werden, eine Blutprobe wurde beiden entnommen. Die Insassen des PKW blieben unverletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet unter der Telefonnummer 05331 933-0 um Zeugenhinweise.

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