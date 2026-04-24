POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.04.2026. ERGÄNZUNG ZUR URSPRUNGSMELDUNG

Cremlingen (ots) - Brand einer Garage Cremlingen, Am Papendorn, 23.04.2026, 06:30 Uhr Zur angegebenen Zeit wurde ein Brand in einer freistehenden Garage gemeldet. Aus bisher ungeklärten Umständen entstand ein Brand in der Garage, der im weiteren Verlauf teilweise auf das darin befindliche Fahrzeug übergriff. Eine genaue Schadenssumme kann zum jetzigen Zeitpunkt noch ...

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