POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.04.2026. ERGÄNZUNG ZUR URSPRUNGSMELDUNG
Peine (ots)
Ursprungsmeldung:
http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6262025
Ergänzung:
Die Polizei Edemissen ist unter der Telefonnummer 05176 976480 auf Zeugenhinweise angewiesen.
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Polizei Salzgitter
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Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
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