Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.04.2026

Wolfenbüttel (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Bornum, K620, 21.04.2026, gegen 10:00 Uhr

Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem PKW (Seat) die K620 aus Bornum kommend in Fahrtrichtung Kissenbrück. Vor dem PKW fuhr ein 32-jähriger LKW-Fahrer in gleicher Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der LKW-Fahrer nach links in einen Feldweg einzubiegen. Trotz angekündigtem Abbiegevorgang setzte die PKW-Führerin zu einem Überholvorgang an.

Um eine Kollision zwischen dem PKW und dem LKW zu verhindern, wich die PKW-Führerin nach links aus und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die 40-jährige Fahrerin des Seat erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wolfenbüttel geflogen. In dem Seat befand sich zudem der 10-jährige Beifahrer, welcher ebenfalls durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Der Beifahrer wurde mit einem Krankenwagen in das Städtisches Klinikum Braunschweig verbracht.

An dem LKW entstand kein Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt.

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