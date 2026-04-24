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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.04.2026.

Peine (ots)

Pkw kollidierte mit einem Straßenbaum.

Wendeburg, Rüper, Kreisstraße 70, 23.04.2026, 16:20 Uhr.

Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die K70, aus Richtung Wendeburg kommend, in Fahrtrichtung Rüper.

Trotz gut einsehbarer Fahrstrecke hatte der Fahrer offensichtlich einen vor ihm fahrenden Pkw zu spät erkannt und daraufhin ein Bremsmanöver eingeleitet. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierbei zog sich der Fahrer Verletzungen zu. Der Mann musste in ein Klinikum gefahren werden. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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