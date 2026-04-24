Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.04.2026.

Peine (ots)

Peine, Stederdorf, Wilhelm-Rausch-Straße, 24.04.2026, 01:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass sich mindestens zwei unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Gelände eines Auto-Centers begeben hatten. Im Tatverlauf wurden aus einem Container Fahrzeugschlüssel erbeutet.

Im Weiteren erbeutete die Täterschaft einen Audi A 4 und einen Pkw Saab. Die Schadenshöhe beträgt ca. 12.000 Euro.

Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung zu setzen.

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