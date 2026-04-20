Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.04.2026.

Salzgitter (ots)

Hoher Sachschaden nach Diebstahl von Kupferstarkstromkabel.

Salzgitter, Neißestraße Nähe Festplatz, 14.04.2026, 18:00 Uhr-16.04.2026, 07:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte sich an den frei zugänglichen Starkstromkabeln zu schaffen gemacht. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter die Kabel teilweise entmantelt und das darin befindliche Kupferkabel entwendet hatte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde.

Die Polizei Salzgitter bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden. Eventuell wurden Beobachtungen gemacht, die im Tatzusammenhang stehen.

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