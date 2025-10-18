POL-HF: Sachbeschädigung
Herford (ots)
(PH) Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum von Donnerstag (16.10.2025), 19:00 Uhr, bis Freitag (17.10.2025), 08:30 Uhr, eine Haustür eines Mehrparteienhauses an der Elverdisser Straße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3500 Euro. Hinweise möglicher Zeugen, nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen.
