PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung

Herford (ots)

(PH) Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum von Donnerstag (16.10.2025), 19:00 Uhr, bis Freitag (17.10.2025), 08:30 Uhr, eine Haustür eines Mehrparteienhauses an der Elverdisser Straße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3500 Euro. Hinweise möglicher Zeugen, nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:42

    POL-HF: Diebstahl aus Pkw - Rucksack und Tablet entwendet

    Herford (ots) - (hd) Am Donnerstag (16.10.2025) stellte ein 19-jähriger Mann aus Bad Salzuflen seinen Pkw der Marke Toyota gegen 19:30 Uhr an der Jacques-Delors-Straße in Herford ab. Als er drei Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass aus dem Fahrzeuginnenraum ein Rucksack und ein Tablet entwendet worden waren. Beschädigungen waren an dem Pkw nicht erkennbar. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:41

    POL-HF: Versuchter Einbruch - Unbekannte beschädigen Fenster

    Bünde (ots) - (hd) Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) stellte der Inhaber eines an der Liebermannstraße in Bünde gelegenen Unternehmens eine Beschädigung an einem Fenster des Firmengebäudes fest. Ein Blech war deutlich verbogen worden. Zudem waren drei außenliegende Beleuchtungseinrichtungen zerstört worden. Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Da das Fenster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren