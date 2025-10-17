Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tag des Einbruchsschutz - Technische Beratung durch die Polizei Herford - Infoveranstaltungen am Wochenende 24./25. - bitte kreisweit veröffentlichen

(um) Die Polizei Herford bietet wieder am Wochenende vom 24.10.2025 bis zum 26.10.2025 Aktionen zum Einbruchschutz "Riegel vor! Sicher ist sicherer" an. Die technischen Fachberater aus dem Kommissariat für Präventionsarbeit KK5/KPO wird zwei entsprechende Infostände errichten.

Freitag, 24.10.2025, 10:00 bis 15:00 Uhr, Globus Baumarkt, 32584 Löhne, Koblenzer Straße 249

Samstag, 25.10.2025, 10:00 bis 15:00 Uhr, Marktkauf Herford, 32051 Herford, Deichkamp 13

Schauen Sie doch einfach mal vorbei und lassen sich individuell beraten.

Weitere Infos sind im Netz unter K-Einbruch zu finden - https://www.k-einbruch.de/initiative/ Am Wochenende der Zeitumstellung wird mit den Aktionen jährlich unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" geworben, wenn die mitteleuropäische Sommerzeit endet - dieses Jahr am 26. Oktober 2025. Nutzen Sie die dadurch gewonnene zusätzliche Stunde, um sich über Einbruchschutz zu informieren und die Sicherheitsempfehlungen der Polizei in Ihrem Alltag umzusetzen.

