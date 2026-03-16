Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an einem Linienbus in Schmelz-Limbach

66839 Schmelz-Limbach (ots)

Am Sonntag, den 15.03.2026, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr Zugang zu einem Linienbus, der währenddessen auf einem Parkplatz am Sportplatz in 66839 Schmelz-Limbach abgestellt war. Hier beschädigte der Täter mithilfe eines vor Ort vorgefundenen Nothammers zwei der Seitenscheiben des Linienbusses. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell