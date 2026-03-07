Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsrowdy gefährdet Fußgänger in Schmelz

Zeugen gesucht

Schmelz (ots)

Am Freitagabend überholte ein schwarzer Audi Kombi (Modell A4 oder A6) gegen 22:10 Uhr einen weißen Pkw in der Trierer Straße in Schmelz. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Nunkirchen unterwegs. Während des Überholvorgangs befanden sich zwei Fußgänger in Höhe des dortigen Kinos unmittelbar an der Fahrbahn, welche den herannahenden Audi bemerkten. Nur durch einen Sprung zur Seite konnten die beiden Fußgänger eine Kollision mit diesem vermeiden, wobei der Abstand nur wenige Zentimeter betrug. In der Folge wurde der Audi mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Nunkirchen geführt. Aufgrund der Schilderungen der beiden Fußgänger wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizeiinspektion Lebach sucht Augenzeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrzeugführer des überholten Pkw in der Trierer Straße.

Hinweise erbeten an die PI Lebach, Tel.: 06881/5050.

