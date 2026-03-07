PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Lebach: Verkehrsrowdy gefährdet Fußgänger in Schmelz
Zeugen gesucht

Schmelz (ots)

Am Freitagabend überholte ein schwarzer Audi Kombi (Modell A4 oder A6) gegen 22:10 Uhr einen weißen Pkw in der Trierer Straße in Schmelz. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Nunkirchen unterwegs. Während des Überholvorgangs befanden sich zwei Fußgänger in Höhe des dortigen Kinos unmittelbar an der Fahrbahn, welche den herannahenden Audi bemerkten. Nur durch einen Sprung zur Seite konnten die beiden Fußgänger eine Kollision mit diesem vermeiden, wobei der Abstand nur wenige Zentimeter betrug. In der Folge wurde der Audi mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Nunkirchen geführt. Aufgrund der Schilderungen der beiden Fußgänger wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizeiinspektion Lebach sucht Augenzeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrzeugführer des überholten Pkw in der Trierer Straße.

Hinweise erbeten an die PI Lebach, Tel.: 06881/5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

