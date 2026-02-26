PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Schmelz-Primsweiler (ots)

Am 26.02.2026 kam es gegen 13:15 Uhr in Primsweiler in der Lebacher Straße kurz vor der Einmündung Körpricher Straße zu einem Auffahrunfall. Einer der Beteiligten entfernte sich nach dem Unfallgeschehen ohne anzuhalten in Richtung Körprich. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kleinwagen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lebach zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEB- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

