POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht
Schmelz-Primsweiler (ots)
Am 26.02.2026 kam es gegen 13:15 Uhr in Primsweiler in der Lebacher Straße kurz vor der Einmündung Körpricher Straße zu einem Auffahrunfall. Einer der Beteiligten entfernte sich nach dem Unfallgeschehen ohne anzuhalten in Richtung Körprich. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kleinwagen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lebach zu melden.
