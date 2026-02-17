Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Belästigung von Besucherinnen am Greesenball im kleinen Festzelt

Saarwellingen (ots)

Im Verlauf des Greesenballs Saarwellingen am Fetten Donnerstag sollen nach bisherigem Kenntnisstand mehrere Frauen im kleinen Festzelt auf dem Schloßplatz Saarwellingen durch einen 36-jährigen Mann belästigt worden sein, indem er versucht haben soll, die Frauen zu küssen oder anzufassen. Der Mann wurde durch den Sicherheitsdienst aus dem Zelt entfernt. Er soll weiterhin jemanden gebissen haben und Auseinandersetzungen mit weiteren Personen gehabt haben. Der Sachverhalt wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Lebach aufgenommen und der Mann des Platzes verwiesen. Bislang wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Polizeiinspektion Lebach bittet mögliche weitere Geschädigte und Zeugen in dieser Sache, sich bei der Polizeiinspektion Lebach unter der 06881/5050 oder per E-mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de zu melden.

