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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.04.2026

Salzgitter (ots)

Polizei Salzgitter-Bad setzt Schwerpunkt bei Kontrollen im Stadtgebiet

Salzgitter-Bad, Stadtgebiet, 20.04.2026, 12:00 Uhr bis 19:20 Uhr

Durch die Polizei Salzgitter-Bad wurden im Stadtgebiet schwerpunktmäßige Kontrollen für die Mikromobilität durchgeführt. Zu der Mikromobilität zählten unter anderem E-Scooter, Fahrräder, Mofa sowie Motorräder. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 51 Fahrzeuge kontrolliert und 24 Verstöße im Verwarn- und Bußgeldbereich geahndet.

Neue statistische Erhebungen haben gezeigt, dass es vermehrt zu Unfällen im Zusammenhang mit E-Scootern kam. Um dem entgegenzuwirken und das Bewusstsein, sowie den sicheren Umgang mit Zweirädern zu stärken, soll es auch in der Zukunft zu Schwerpunktkontrollen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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