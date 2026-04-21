POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.04.2026
Salzgitter (ots)
Polizei Salzgitter-Bad setzt Schwerpunkt bei Kontrollen im Stadtgebiet
Salzgitter-Bad, Stadtgebiet, 20.04.2026, 12:00 Uhr bis 19:20 Uhr
Durch die Polizei Salzgitter-Bad wurden im Stadtgebiet schwerpunktmäßige Kontrollen für die Mikromobilität durchgeführt. Zu der Mikromobilität zählten unter anderem E-Scooter, Fahrräder, Mofa sowie Motorräder. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 51 Fahrzeuge kontrolliert und 24 Verstöße im Verwarn- und Bußgeldbereich geahndet.
Neue statistische Erhebungen haben gezeigt, dass es vermehrt zu Unfällen im Zusammenhang mit E-Scootern kam. Um dem entgegenzuwirken und das Bewusstsein, sowie den sicheren Umgang mit Zweirädern zu stärken, soll es auch in der Zukunft zu Schwerpunktkontrollen kommen.
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